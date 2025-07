Lazio, è il compleanno di Hernan Crespo: gli auguri del club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha augurato buon compleanno a Hernan Crespo, ex attaccante biancoceleste che oggi compie 50 anni. Di seguito il comunicato del club.

"Compie oggi 50 anni Hernan Crespo. L’ex attaccante della Prima Squadra della Capitale approdò in biancoceleste nel 2000, vestendo l’Aquila sul petto per due stagioni. L`argentino, in particolare, ha totalizzato con la maglia della Lazio ben 74 presenze, realizzando in queste 48 reti. In biancoceleste, il classe 1975 esordì vincendo la Supercoppa italiana contro l`Inter e, in particolare, chiuse il suo primo campionato laureandosi capocannoniere con 26 centri".

