Lazio, Sorrentino: "Provedel? C'è un retroscena sulla sua stagione..." - VIDEO

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex portiere Stefano Sorrentino ha detto la sua sul momento della Lazio e sul ballotaggio tra Provedel e Mandas.

IL BLOCCO DEL MERCATO - “Se non si può comprare prima di tutto bisogna vendere, ma sappiamo benissimo che le altre squadre se ne approfitteranno. Il blocco del mercato mi sorprende, anche se Italia si applicano leggi quando vogliono e contro chi voglino. Per la Lazio è una situazione difficile, serve che la squadra faccia gruppo unico e compatto”

CLICCA QUI PER IL PODCAST

LE SCELTE IN PORTA - “La Lazio avrà una sola comeptizione, tornando alle vecchie regola del titolare e della riserva. Il portiere è l’0unico ruol in cui ci dev’essere una gerarchi entta. Tra i due preferisco Provedel, abbiamo anche giocato insieme. Ha sempre fatto bene, e so che nell’ultimo hanno ha avuto un calo anche perché era infortunato e non si è mai voluto fermare. Mandas mi paice, è un buon secondo, ma se dovessi scegliere ripartirei da Provedel”.

PROVEDEL - “Provedel non è mai stato un errore da grossi errori, quest’anno ne ha fatto qualcuno di troppo ed è subito finito al centro dell’attenzione. Non dimcentichiamoci che era nel giro della Nazionale. Ci sono tanti fattori che possoino aver inficiato sulla sua annata. Lui è un professionista serio e ha a patito a livello caratteriale il non potersi esprimere al 100%”.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

MANDAS - “Mandas deve proseguire step by step, ha fatto vedere cose molto importanti. E’ un giovane sul quale investire e da far crescere, ma come dico sempre”.

IL PASSATO ALLA LAZIO - “Avevo Mimmo Caso come primo allenatore, era il primo anno di Primavera. Andai in prestito dalla Juventus, è stata una bella stagione".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.