Lazio, Noslin l'attaccante dai mille volti: il racconto di Rimi

Il gol contro l'Atromitos potrebbe rilanciare Tijjani Noslin in vista della stagione che sta per iniziare. L'attaccante olandese è stato protagonista di una buona preseason e ora vuole dimostrare a Sarri di poter far parte di questo gruppo. A descriverlo, tramite i canali di Radio TV Serie A, è stato Alessandro Rimi. Di seguito le sue parole.

"Tijjani Noslin era arrivato in Italia impattando alla grande con la maglia del Verona con quei cinque centri nei sei mesi finali di stagione che a Roma hanno captato come possibile uomo gol del futuro. Peccato che all'Olimpico in Serie A abbia trovato la porta appena due volte, ma quest'anno potrebbe essere dvierso. Primo perché Cancellieri dà garanzie anche per giocare da ala, secondo perché in preseason Tijjani ha mostrato una versione da attaccante centrale che intriga. Il gol ai greci dell'Atromitos di testa da numero 9 è la prova che sappia far gol da rapitanore area. Ce ne eravamo già accorti l'anno scorso al Grande Torino. Se riuscisse a instaurare un buon feeling con la posizione più vicina alla porta, diventerebbe un terzo centravanti dalle mille facce: abile a pungere da terminale, imprevebile nel duello in velocità quando parte più defilato. Una carta tra le carte che Maurizio Sarri sta provando a trasformare in jolly. L'ex Verona si aggiunge alle luci che il Comandante ha in mente di far brillare ogni giorno sempre un po' di più".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.