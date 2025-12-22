Lazio, Candreva nostalgico: il ricordo social con Klose - FOTO
Ci sono imprese sportive che restano per sempre impresse nella memoria collettiva di un club e i cui protagonisti continuano a vivere nel ricordo dei tifosi, anche a distanza di anni. Nel mondo Lazio, il ricordo va subito al 26 maggio 2013, il giorno in cui la formazione di Petkovic fece la storia alzando la Coppa Italia in faccia ai cugini della Roma.
Con una storia a dir poco nostalgica pubblicata sul proprio profilo Instagram, Antonio Candreva, uno degli eroi di quella storica giornata, ha ricordato il decimo anniversario del 26 maggio, vissuto allo stadio Olimpico assieme a gran parte dei suoi ex compagni.
Candreva, infatti, ha ricondiviso una foto che lo ritrae sul rettangolo di gioco con Miroslav Klose, entrambi con indosso la speciale maglia realizzata dalla Lazio per i 10 anni dal trionfo sulla Roma.