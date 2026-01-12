Pedro esulta dopo la vittoria con il Verona: "Forza Lazio!" - FOTO
12.01.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio è tornata a vincere. L'ha fatto contro il Verona grazie all'autogol di Nelsson, che ha spedito nella sua porta il cross di Lazzari. Dopo il successo, Pedro, subentrato nel secondo tempo, ha esultato sul suo profilo Instagram caricando tutto l'ambiente biancoceleste: "+3! Forza Lazio!", ha scritto. Di seguito il post.
