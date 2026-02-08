Juve - Lazio, le probabili formazioni: Maldini in attacco, e Romagnoli...
Dopo la vittoria ritrovata in casa contro il Genoa, la Lazio si sposta in trasferta a Torino per sfidare la Juventus. Mancheranno Pellegrini, squalificato, Zaccagni, che starà fuori un mese per un problema muscolare, e Lazzari, che ha accusato una lesione al polpaccio (tre settimane out). Sarà convocato invece il nuovo acquisto Przyborek. Alla fine è rimasto Romagnoli: tornerà titolare per fare coppia con Gila di fronte a Provedel. Sulle fasce si rivedrà dall'inizio Nuno Tavares a sinistra, con Marusic confermato a destra. A centrocampo spazio a Cataldi in regia, con Taylor e Basic come mezzali. Rovella va in panchina. In attacco, in assenza di Zaccagni, possibile di nuovo l’impiego dal primo minuto di Pedro a sinistra. Al centro Maldini è più avanti di Ratkov e Dia; a destra può spuntarla nuovamente Isaksen su Cancellieri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All.: Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Hysaj, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Dia, Ratkov. All.: Sarri.