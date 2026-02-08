Lazio | Infortunio Zaccagni, le parole di Sarri e nuovi controlli: quando può tornare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ultimo a finire nell'infermeria della Lazio è stato Zaccagni. Il capitano si è fermato poco prima della sfida contro il Genoa a causa di un problema muscolare. Ha salto il match casalingo contro De Rossi e senz'altro non sarà a disposizione di Sarri né stasera contro la Juventus né mercoledì a Bologna per i quarti di Coppa Italia. Ma la sua assenza si prolungherà, con tutta probabilità, anche contro Atalanta e Cagliari.

Come riferisce Il Messaggero, i prossimi giorni saranno importanti per capire come sta procedendo il recupero: tra martedì e mercoledì sono previsti nuovi controlli dopo la lesione addominale. Ulteriori dettagli li ha dati direttamente Sarri in conferenza stampa: "Un infortunio strano e serio". Ci vorranno almeno altre tre settimane. Potrebbe cercare di rientrare dopo il match contro la squadra di Pisacane, quello col Torino nel weekend del 1° marzo.