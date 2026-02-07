Lazio, Sarri fa eco ai tifosi: "Vorrei sognare". Poi sul suo futuro a Roma...
Intervenuto in conferenza stampa pre-partita in occasione di Juventus - Lazio, in programma domenica sera alle 20:45, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato di molti temi (e poco della partita).
Dopo la chiusura del mercato, sicuramente non all'altezza delle aspettative, l'interrogativo sul suo futuro si fa sempre più grande. Il dubbio persiste, non è chiaro se ci sono i margini per proseguire insieme. A questa domanda, Sarri ha risposto così:
"Ho un contratto in essere, se non ci sono cose particolari che fanno cambiare idea a una delle due parti si può andare avanti. Io poi sono come i tifosi, mi piace sognare. Cosa che ora non possiamo fare. Tutto l'anno che affrontiamo difficoltà per motivazioni varie, alla squadra si può dire che è scarsa, ma che non ha cercato le soluzioni non ce lo può dire nessuno".