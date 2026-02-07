Lazio, Sarri su Romagnoli: "Si sta allenando molto bene. Può giocare"
07.02.2026 13:15 di Christian Gugliotta
Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha chiarito anche la situazione legata ad Alessio Romagnoli. Queste le sue parole:
"Ha fatto 5 giorni di permesso, si sta allenando molto bene, non vedo differenza rispetto a prima. O domani o mercoledì va dentro".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.