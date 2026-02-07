Lazio, Gattuso in missione a Torino: il ct valuta Romagnoli e non solo
Domenica sera a Torino andrà in scena l'incontro tra Juventus e Lazio, una gara che dirà molto delle ambizioni di entrambe le squadre. Sarà anche un palcoscenico importante che consentirà a molti giocatori di mettersi in mostra.
Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, il ct della Nazionale italiana Gennaro gattuso sarà sugli spalti dell'Allianz Stadium per visionare i possibili candidati per le prossime sfide dell'Italia e, ovviamente, con un occhio sul lungo periodo qualora si riuscisse a centrare la qualificazioni ai Mondiali.
Sono molti i calciatori sotto la lente del ct, soprattutto tra le fila bianconere (Locatelli, Miretti e Cambiaso), ma anche nella Lazio ci sono possibili candidati per una convocazione come Romagnoli e Zaccagni (quest'ultimo è infortunato e non sarà della partita). La stagione è ancora lunga, nuovi candidati potrebbero uscire fuori nelle prossime settimane.