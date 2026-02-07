Lazio | Basic si gioca il rinnovo: vuole restare, ma la società riflette

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Toma Basic, poi lo stop. La situazione è stata messa in stand-by dalla società, dopo che l'accordo era stato trovato. Lo ha chiarito lo stesso Basic dopo il match contro il Genoa: "Rinnovo? Io ho accettato l’offerta della Lazio, dopo non è successo nulla. Solo questo posso dire".

Questione di tempistiche e priorità. Il direttore sportivo Fabiani ha spiegato la situazione dal suo punto di vista: "Basic e Marusic sono stati convocati dal sottoscritto. Adam ha accettato e firmato seduta stante il rinnovo, il secondo ha preso un po’ di giorni per valutare le condizioni. Nel frattempo si prendono anche altri impegni, per cui si è andati avanti con altri. Per me non è un problema arrivare a fine stagione a parlarne come accaduto per Pedro o Vecino la scorsa stagione. Quando sarà il momento, in base alle esigenze tecniche, vedremo se sarà nelle condizioni di rinnovare con la Lazio o meno. Quando parlo di esigenze, parlo di una visione totale di numeri. E adesso mi sembra stia giocando con continuità".

Il messaggio è chiaro, Basic dovrà guadagnarsi da qui fino alla fine della stagione il rinnovo di contratto con la Lazio. Sarri punta su di lui, ha spinto per far rinnovare il croato, può essere una pedina importante per il suo centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, un mese fa Basic era pronto a firmare e lo è ancora, ma si ritrova con il futuro completamente aperto. Altre squadre hanno bussato alla porta, ma lui è concentrato sul presente.