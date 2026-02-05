Lazio | Lettera contro Lotito: l'uomo di Elon Musk firma la petizione

TUTTOmercatoWEB.com

La protesta del tifo laziale contro l'attuale presidenza ha avuto eco ben oltre i confini nazionali e che continua a trovare spazio anche sul web. La petizione contro Claudio Lotito ha infatti superato quota 36.000 firme, confermando la portata del dissenso. I promotori dell’iniziativa, Alberto Ciapparoni e Federico Marconi, attraverso un comunicato, sono stati diretti: "Chiediamo maggiore rispetto per i tifosi, per i valori e per la storia della squadra".

All’appello, sottolinea Repubblica, si sono uniti anche numerosi volti noti del mondo biancoceleste che hanno sottoscritto la petizione. Tra questi Alessandro Di Battista, i giornalisti Mauro Mazza, Riccardo Cucchi, Guido Paglia e Guido De Angelis, James Wilson e Gabriele Pulici – figli delle leggende dello scudetto del 1974 – e Stefano Andreotti, figlio di Giulio.

Presente anche Andrea Stroppa, referente italiano di Elon Musk, che nei giorni scorsi è stato interpellato su X: un tifoso laziale, scherzando o meno, ha chiesto a Stroppa di "far comprare la società a Elon Musk", con il referente che ha risposto: "Ha troppi impegni. Se però c'è la volontà di vendere o cedere a gruppi statunitensi con una potenza di fuoco importante, posso provare a metterli in contatto".