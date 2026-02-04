Coppa Italia | Il Toro ci prova ma non basta: l'Inter vola in semifinale
L'Inter stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia grazie al successo per 2-1 sul Torino di Baroni. I nerazzurri partono al meglio e al 35' sbloccano il match con la rete di Bonny che, nella ripresa, è costretto a uscire dal campo causa infortunio.
A inzio ripresa i nerazzurri siglano anche la rete del raddoppio con Diouf ma, proprio quando la sfida sembrava chiusa, i granata la riaprono con la rete di Kulenovic. Gli ultimi venti minuti del match l'Inter soffre e il Toro segna anche la rete del 2-2 con Prati che però viene pescato in fuorigioco.
Al triplice fischio è quindi la squadra di Chivu a festeggiare in attesa di conoscere la sua avversaria che sarà la vincente del match tra Como e Napoli in programma martedì 10 febbraio alle 21.00.
