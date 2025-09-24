Coppa Italia, tris del Como al Sassuolo: agli ottavi anche Venezia e Parma

TUTTOmercatoWEB.com

Proseguono i sedicesimi di Coppa Italia con altre tre squadre che si sono qualificate agli ottavi. Dopo il passaggio del turno di ieri di Cagliari, Udinese e Milan nella giornata odierna sono Parma, Venezia e Como a staccare il pass per il prossimo turno.

Una gara ricca di emozioni quella tra Parma e Venezia decisa solo ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari con le reti di Britschgi e Pellegrino da un lato e quelle di Aurelio e Lapadula dall’altro.

Ai calci di rigore si è concluso anche il derby tra Verona e Venezia che ha visto trionfare i lagunari, unica squadra di Serie B che parteciperà agli ottavi. I tempi regolamentari, con la gara sospesa per mezz’ora causa maltempo, si concludono a reti inviolate e ai rigori è l’errore dal dischetto di Ebosse a condannare gli scaligeri.

Gara senza storia invece quella tra Como e Sassuolo con la squadra di Fabregas che si è imposta per 3-0 sui neroverdi con la doppietta di Jesus Rodriguez e il gol di Douvikas.

Di seguito il calendario degli ottavi:

- Lazio-Milan

- Bologna-Parma

- Napoli-Cagliari

- Inter-Venezia

- Atalanta-Genoa/Empoli

- Juventus-Udinese

- Roma-Torino/Pisa

- Fiorentina-Como

