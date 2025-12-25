Lazio, Natale in famiglia per i giocatori: gli auguri social - FOTO
25.12.2025 10:45 di Christian Gugliotta
Il Natale è arrivato e anche i giocatori della Lazio ne stanno approfittando per trascorrere del tempo in famiglia prima di tornare a lavorare a Formello per preparare la sfida contro l'Udinese.
Da Zaccagni a Castellanos, da Pedro a Patric. Sono diversi i calciatori biancocelesti che, attraverso i social, hanno rivolto i loro auguri di buon Natale a tutti i tifosi, pubblicando degli scatti insieme ai loro cari. Di seguito tutti i post e le storie.