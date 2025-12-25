Lazio, parla il diesse del 'Gladbach: "Netz? Possiamo discutere..."

Cambi a sinistra. Con il mercato libero a gennaio, la Lazio studia nuovi colpi. In particolare sulla fascia, vista la sempre più probabile partenza di Nuno Tavares. Il portoghese è vicini al'Al Ittihad di Conceicao, già a gennaio può trasferirsi in Arabia Saudita. A quel punto la società biancoceleste dovrà muoversi per sostituirlo. 

Potrebbe farlo subito il mese prossimo o in estate. Nel mirino ci sono già diversi giocatori: uno di questi è Luca Netz, terzino sinistro classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. Il suo contratto scade a giugno, può diventare un'occasione anche a parametro zero. Fin qui in stagione ha messo a referto 13 presenze e un assist, per un totale di 764 minuti giocati.

Come riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, in merito alla sua situazione si è espresso il direttore sportivo del club Rouven Schröder. Di seguito le sue parole: "Se ci sarà una squadre interessate a Netz durante l'inverno, ne discuteremo. Per noi è un'opportunità fare cassa a gennaio. In caso contrario, non abbiamo paura di aspettare fino all'estate. Vedremo cosa succederà allora".

