Lazio, Impallomeni: "Taty? Per 25 milioni lo cederei. Per sostituirlo..."
25.12.2025 13:30 di Christian Gugliotta
Ospite ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Stefano Impallomeni si è espresso anche sul mercato della Lazio, dicendo la sua su un'eventuale partenza di Castellanos e giudicando il profilo di Daniel Maldini in ottica biancoceleste.
Sul Taty ha detto: "Lo terrei ma se ti presentano 25 mln, io lo lascerei andare. E' un'offerta importante. Ioannidis non è così male per sostituirlo".
"Maldini? Ha un grande potenziale, ancora inespresso. Non riesco ancora a collocarlo, deve trovare un allenatore che gli trova la posizione in campo. Non mi sembra uno sprovveduto, deve essere importante in realtà dove non hai grandi pressioni".
