Lazio, Luis Alberto scherza su Radu: "Rompeva il ca**o! Mentre Cataldi..."
Luis Alberto ha raccontato del suo rapporto nello spogliatoio con alcuni compagni della Lazio: Stefan Radu e Danilo Cataldi su tutti
24.12.2025 21:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Retroscena di spogliatoio. C'è anche questo nell'intervista che Luis Alberto ha rilasciato ai microfoni di fanpage.it. Il centrocampista spagnolo ha raccontato di Stefan Radu e Danilo Cataldi, due dei compagni di squadra più simpatici all'interno della rosa.
"Sicuramente Radu era quello che rompeva il ca**o dalla mattina alla sera. Quando giocava bene entrava nello spogliatoio sempre urlando, dicendo cose che solo lui poteva dire. Poi c’era Cataldi, un altro che faceva sempre ridere: per uno spogliatoio persone così sono fondamentali".
