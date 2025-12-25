Lazio, pari alla prima per Flaminia: ecco com'era andata con Olympia

La prima aquila biancoceleste aveva debuttato nel 2010 contro il Milan, ben quindici anni prima della sua successora Flaminia

Nel calcio alcune date non sono solo numeri, ma momenti che restano nella memoria. Per la Lazio e i suoi tifosi uno di questi è il 22 settembre 2010. Allo Stadio Olimpico, prima di Lazio-Milan, fa la sua prima apparizione Olympia, la prima aquila simbolo del club. La partita finì 1-1, con i gol di Sergio Floccari e Zlatan Ibrahimovic.

Una partita che però è andata oltre il risultato, segnando l’inizio di una nuova immagine e di un legame più forte con l’identità biancoceleste. Il rapporto tra la Lazio e Olympia, però, si è purtroppo bruscamente interrotto a inizio 2025 a causa di vicissitudini tra la società e il suo falconiere, Juan Bernabè.

QUINDICI ANNI DOPO - Dopo quasi un anno dall'ultimo volo di un'aquila sul campo dell'Olimpico, ecco che il 20 dicembre 2025, durante Lazio-Cremonese, debutta Flaminia, nuova aquila e nuovo simbolo, guidata dal falconiere Giacomo Garruto. La gara è stata tutto fuorché emozionante, conclusasi sul risultato di 0-0, ma memorabile per l'esordio della nuova mascotte e come base di lancio di un primo timido volo prima di prendere davvero quota.

UN LEGAME INVISIBILE - Due periodi storici diversi, due squadre completamente diverse. Olympia ha debuttato in una gara in cui la rete è stata bucata due volte da due marcatori importanti per le rispettive squadre, Floccari per la Lazio e Ibra per il Milan. Flaminia non ha avuto questo onore, ma si spera comunque che abbia un futuro radioso come la sua predecessora.