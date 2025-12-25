Lazio, pari alla prima per Flaminia: ecco com'era andata con Olympia
Nel calcio alcune date non sono solo numeri, ma momenti che restano nella memoria. Per la Lazio e i suoi tifosi uno di questi è il 22 settembre 2010. Allo Stadio Olimpico, prima di Lazio-Milan, fa la sua prima apparizione Olympia, la prima aquila simbolo del club. La partita finì 1-1, con i gol di Sergio Floccari e Zlatan Ibrahimovic.
Una partita che però è andata oltre il risultato, segnando l’inizio di una nuova immagine e di un legame più forte con l’identità biancoceleste. Il rapporto tra la Lazio e Olympia, però, si è purtroppo bruscamente interrotto a inizio 2025 a causa di vicissitudini tra la società e il suo falconiere, Juan Bernabè.
QUINDICI ANNI DOPO - Dopo quasi un anno dall'ultimo volo di un'aquila sul campo dell'Olimpico, ecco che il 20 dicembre 2025, durante Lazio-Cremonese, debutta Flaminia, nuova aquila e nuovo simbolo, guidata dal falconiere Giacomo Garruto. La gara è stata tutto fuorché emozionante, conclusasi sul risultato di 0-0, ma memorabile per l'esordio della nuova mascotte e come base di lancio di un primo timido volo prima di prendere davvero quota.
UN LEGAME INVISIBILE - Due periodi storici diversi, due squadre completamente diverse. Olympia ha debuttato in una gara in cui la rete è stata bucata due volte da due marcatori importanti per le rispettive squadre, Floccari per la Lazio e Ibra per il Milan. Flaminia non ha avuto questo onore, ma si spera comunque che abbia un futuro radioso come la sua predecessora.