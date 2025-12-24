NEWS | Supermercati: chi rimane aperto a Natale e Santo Stefano
24.12.2025 18:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L’acquisto dell’ultimo minuto è sempre dietro l’angolo anche e forse soprattutto nei giorni frenetici delle festività natalizie. Se la maggior parte delle grandi catene rimarranno chiuse il 25 dicembre per il 26 gli orari varieranno. Il 25 dicembre, infatti Aldi, Esselunga, Iper, Lidl, Pam, MD Famila e Coop rimarranno chiusi mentre il 26... <<< SUPERMERCATI APERTI 25 E 26 >>>
