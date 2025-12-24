GOSSIP | Venus Williams e i 12 abiti bianchi diversi per le nozze
24.12.2025 17:20 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ha deciso di non badare a spese Venus Williams in occasione delle nozze con Andrea Preti che si sono tenute a Palm Beach in Florida. Un evento che ha seguito le ‘nozze ufficiali’ andate in scena a Ischia lo scorso settembre. Il fatidico “sì” è stato preceduto e seguito da una settimana di festeggiamenti con la Williams che, per l’occasione, ha sfoggiato la bellezza di... <<< VENUS WILLIAMS >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide