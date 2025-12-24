Nigeria, parla Dele-Bashiru: "Buona prestazione all'esordio in Coppa d'Africa"
24.12.2025 18:15 di Andrea Castellano
Esordio con vittoria in Coppa d'Africa per la Nigeria, che ha sconfitto 2-1 la Tanzania nella prima giornata. Nel post partita, il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru ha parlato della gara, in cui è subentrato intorno al 60' minuto.
Di seguito le sue parole: "Abbiamo giocato bene contro la Tanzania. Il gol subito? È stata una mancanza di concentrazione, ma abbiamo creato molte occasioni d'attacco".
"Penso che in un'altra partita avremmo sfruttato tutte quelle chance e l'avremmo chiusa prima. Ora analizzeremo cosa non abbiamo fatto bene, e poi da lì ci concentreremo sulla Tunisia".
