Lazio, Luis Alberto e il segreto dei derby: "Vi dico come si preparano..."

Luis Alberto di derby ne ha vissuti e vinti tanti nella sua esperienza alla Lazio, nell'ultima intervista racconta come si preparano partite di questo tipo
24.12.2025 14:00
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di fanpage.it, Luis Alberto ha parlato anche del derby della Capitale. L'ex centrocampista della Lazio, oggi in forza all'Al Duhail in Qatar, ha raccontato come viveva la stracittadina e come si prepara una partita così delicata nella settimana che antecede il fischio d'inizio. 

LUIS ALBERTO SUL DERBY - "Io credo che per una partita così non ci sia nemmeno bisogno di grandi discorsi. Serve più motivazione quando giochi contro squadre che stanno sotto in classifica, perché lì rischi di scendere in campo più scarico"

"Per il derby invece sai benissimo cosa ti giochi. Se perdi, devi restare chiuso in casa fino alla partita successiva, come minimo. Credo che tutti abbiano anche quella paura di perdere che ti tiene sempre sul pezzo".

