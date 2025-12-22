Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Sarri pensa al cambio modulo
Si chiude il 2025 della Lazio. L'ultima gara dell'anno solare sarà contro l'Udinese di Runjaic al Bluenergy Stadium. Sarri ci arriverà ancora in emergenza, senza Basic (difficile che il ricorso della società venga accettato) e Guendouzi, squalificati, Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa, e Rovella, sulla via del recupero dopo l'operazione per la pubalgia. Sicuramente tornerà Zaccagni, che ha scontato il rosso preso contro il Parma, mentre è da valutare Isaksen, che proverà a rientrare dopo l'infortunio rimediato con il Bologna. Pochi dubbi in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini ancora di fronte a Provedel in porta. A centrocampo si può passare al 4-4-2, con Cataldi e Vecino dall'inizio e Belahyane come unico cambio in panchina. Sulla destra spazio a Cancellieri, mentre a sinistra si rivedrà Zaccagni. In attacco le due punte saranno Castellanos e Noslin, salvo conferma del 4-3-3 dove potrebbero giocarsi il posto al centro.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.
LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Vecino, Zaccagni; Noslin, Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro. All.: Sarri.