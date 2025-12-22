Lazio, De Grandis contro gli arbitri: "Mai a nostro favore!"

Stefano De Grandis ha commentato la partita tra Lazio e Cremonese, terminata con il risultato di 0-0 lo scorso sabato allo Stadio Olimpico

A due giorni dalla partita tra Lazio e Cremonese, terminata con il risultato di 0-0, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis. Il giornalista di Sky Sport ha commentato l'esito del match, concentrandosi anche sugli episodi arbitrali.

ARBITRI - "Il primo tempo è stato deprimente, tanti errori anche nei semplici passaggi, povero dal punto di vista tecnico. Il VAR è a senso unico, esiste il regolamento e non viene sempre seguito, il rigore su Castellanos a me non piace molto, ma sono rigori che hanno sempre dato. Quello su Noslin è sempre rigore, gli viene tirata la maglia, non c’è alcun dubbio dal punto di vista regolamentale, per me è incredibile che il VAR non sia intervenuto. Ogni volta che c’è un episodio dubbio non va mai a tuo favore, quello che ha detto Sarri è abbastanza evidente".

CASTELLANOS - "Castellanos deve stare bene fisicamente perché è un giocatore che deve lottare tanto con il difensore, vedremo se a Udine avrà un compagno di reparto e se potrà aiutarlo questo".