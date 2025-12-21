Lazio | Lotito (ora) può sbloccare il mercato di gennaio: ecco in che modo
RASSEGNA STAMPA - Dopo lo stop estivo del mercato, la Lazio è al limite della soglia dell'80% del "costo del lavoro allargato", ma questa volta insieme ad altri tre club. Lotito, riporta Il Messaggero, aspetta con ansia il responso della nuova Commissione di controllo. La riunione, inizialmente prevista ieri, è slittata alla mattinata di martedì 23: già nel pomeriggio il presidente Atelli trasmetterà i verdetti alla FIGC per la comunicazione alle società. Fra il mercato "a saldo zero" e quello "libero", non balla più solamente il vecchio credito legato ai diritti TV, ma adesso piuttosto quello di marzo di DAZN, che Lotito potrà successivamente utilizzare per sbloccare tutto.
Se infatti la società dovesse aver sforato l'80% del costo del lavoro allargato, a quel punto la Commissione certificherebbe la somma da immettere per rientrare nel parametro. Se bastassero 4 milioni, il presidente potrebbe versarli immediatamente per sbloccare il mercato, oppure usare un credito futuro. Tutto ciò grazie alle modifiche del titolo VI del regolamento NOIF, che daranno a tante società in difficoltà il modo per ripianare più facilmente eventuali gap. Oltre all'aumento di capitale, si possono sfruttare crediti relativi alla cessione di calciatori e diritti TV.
E allora perché Lotito sta riflettendo? Semplicemente perché queste novità saranno vitali nel nuovo anno, anche in vista della trimestrale di marzo (la soglia dell'indicatore scenderà al 70%) per non incorrere in nuovi blocchi a giugno. Da una parte la Lazio ha bisogno di "liberare" subito il mercato per scongiurare la necessità di fare plusvalenze e scongelare i rinnovi; dall'altra deve pensare anche al futuro.