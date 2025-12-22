Lazio, speranza Basic contro l'Udinese: attesa per la decisione sul ricorso

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri spera di poter contare su Basic per il match contro l'Udinese, ma sarà dura. Rovella è infortunato, Dele-Bashiru è impegnato in Coppa d'Africa e Guendouzi, ammonito contro la Cremonese, era diffidato e dovrà scontare la squalifica nella prossima sfida. Poi c'è Belahyane, ma Sarri non stravede per lui.

La Lazio ha presentato ricorso per la squalifica a Basic, ma sa di avere poche chances di successo. Il referto dell'arbitro Marchetti ha portato allo stop per due gare, sanzione comminata per "condotta gravemente antisposrtiva".

Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, la decisione sul ricorso è attesa per la giornata di mercoledì. La Lazio e Sarri sperano, ma se non dovrà essere accolto allora sarà emergenza. Proprio come a Genova, quando Sarri fu costretto a reintegrare Basic e schierare un anomalo 4-4-2.