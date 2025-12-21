Udinese, Okoye espulso contro la Fiorentina: salta la Lazio
21.12.2025 di Andrea Castellano
Brutte notizie per Runjaic in vista della prossima gara contro la Lazio. Nei primi minuti della sfida contro la Fiorentina, infatti, è stato espulso il portiere dell'Udinese Okoye.
Il nigeriano era andato a contrasto con Kean, lanciato a rete nell'uno contro uno. L'attaccante viola è riuscito a calciare verso la porta, venendo però travolto dall'estremo difensore avversario che ha anche colpito il pallone con il braccio fuori area.
L'arbitro Mariani non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso nei confronti di Okoye, che quindi salterà l'ultima gara del 2025 contro la Lazio. Il suo posto tra i pali l'ha preso Sava.
Andrea Castellano
Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it.