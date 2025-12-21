Serie A, prosegue la sedicesima giornata: cinque gare in programma

21.12.2025 11:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
© foto di Federico De Luca 2025

Archiviato il sabato di Serie A, la sedicesima giornata di campionato prosegue con altri quattro match in programma domenica. Si inizia alle 12:30 con il lunch match tra Cagliari e Pisa, uno scontro che metterà in palio punti chiave in ottica salvezza.

Alle 15:00, il sorprendente Sassuolo di Fabio Grosso, autore di un grande inizio di stagione, ospiterà il Torino di Baroni, voglioso di infilare il secondo successo consecutivo. Alle 18:00, la Fiorentina ultima in classifica andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale contro l'Udinese, reduce dall'importante successo contro il Napoli.

Alle 20:45, infine, il Genoa se la vedrà con l'Atalanta di Palladino, straordinaria in Champions League e vogliosa di recuperare terreno anche in campionato. Il sedicesimo turno di campionato, poi, si concluderà nel 2026, quando verranno recuperate le quattro partite rinviate a causa della Supercoppa Italiana.

Cagliari - Pisa, ore 12:30

Sassuolo - Torino, ore 15:00

Fiorentina - Udinese, ore 18:00

Genoa - Atalanta, ore 20:45

