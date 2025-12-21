Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Sarri ancora in emergenza

Si chiude il 2025 della Lazio. L'ultima gara dell'anno solare sarà contro l'Udinese di Runjaic al Bluenergy Stadium. Sarri ci arriverà ancora in emergenza, senza Basic e Guendouzi, squalificati, Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa, e Rovella, sulla via del recupero dopo l'operazione per la pubalgia. Sicuramente tornerà Zaccagni, che ha scontato il rosso preso contro il Parma, mentre è da valutare Isaksen, che proverà a rientrare dopo l'infortunio rimediato con il Bologna. Pochi dubbi in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini ancora di fronte a Provedel in porta. Diverso invece è il discorso a centrocampo, dove sono a disposizione solamente Vecino, Cataldi e Belahyane. Due opzioni: confermare il 4-3-3 con tutti e tre in campo dall'inizio, oppure passare al 4-4-2 con i primi due in campo e il marocchino fuori. In attacco spazio di nuovo a Cancellieri a destra, in attesa di capire le condizioni di Isaksen, mentre a sinistra si rivedrà Zaccagni. Al centro è aperto il ballottaggio tra Castellanos e Noslin.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Noslin, Pedro. All.: Sarri.