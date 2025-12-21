Lazio, la società celebra i tifosi: "Una squadra, un cuore" - VD
21.12.2025 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lazio e Cremonese non hanno regalato gol ai quasi 40.000 tifosi presenti all'Olimpico ma, i quasi 40.000 tifosi sugli spalti hanno regalato uno spettacolo bellissimo per 90 minuti.
L'incessante sostengo ai biancocelesti e quel coro "Lazio, Lazio" con quel botta e risposta dalla Nord alla Tevere e il gioco di sciarpe che si alzano e abbassano all'unisono.
Anche la società ha celebrato questo momento con un post social accompagnato dalla didascalia: "Una squadra. Un cuore".
