Lazio - Cremonese, Castellanos in ombra: le sue pagelle
RASSEGNA STAMPA - Non pervenuto. Nella sfida pareggiata dalla Lazio contro la Cremonese, Valentin Castellanos è apparso in grande difficoltà, disputando una prova ampiamente al di sotto della sufficienza. Il Taty è stato completamente annullato da Baschirotto, non rendendosi mai pericoloso in zona gol - di certo non una novità - e risultando poco utile anche nel legare il gioco in fase di costruzione, quello che di solito è il suo punto di forza.
Le assenze di Zaccagni e Isaksen su tutti possono essere una parziale scusante, vista l'importanza di due esterni così nella produzione di trame offensive, ma la prestazione dell'argentino è stata troppo opaca per essere giustificata solamente con le defezioni della Lazio o con una condizione non ottimale. Queste le sue pagelle ad opera dei principali quotidiani, sportivi e non.
CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 4.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 5
IL MESSAGGERO - Castellanos 5
LA REPUBBLICA - Castellanos 5