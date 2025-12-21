Lazio - Cremonese, Castellanos in ombra: le sue pagelle

21.12.2025 10:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Non pervenuto. Nella sfida pareggiata dalla Lazio contro la Cremonese, Valentin Castellanos è apparso in grande difficoltà, disputando una prova ampiamente al di sotto della sufficienza. Il Taty è stato completamente annullato da Baschirotto, non rendendosi mai pericoloso in zona gol - di certo non una novità - e risultando poco utile anche nel legare il gioco in fase di costruzione, quello che di solito è il suo punto di forza.

Le assenze di Zaccagni e Isaksen su tutti possono essere una parziale scusante, vista l'importanza di due esterni così nella produzione di trame offensive, ma la prestazione dell'argentino è stata troppo opaca per essere giustificata solamente con le defezioni della Lazio o con una condizione non ottimale. Queste le sue pagelle ad opera dei principali quotidiani, sportivi e non.

CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 4.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 5

IL MESSAGGERO - Castellanos 5

LA REPUBBLICA - Castellanos 5

