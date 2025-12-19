Roma, Mancini: "Non sono un cattivo, mai dato gomitate o pugni"
RASSEGNA STAMPA - Parla Gianluca Mancini. Il difensore della Roma ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de La Stampa parlando della prossima gara contro la Juventus e delle critiche ricevute negli ultimi giorni.
Dopo la vittoria contro il Como, infatti, è stato attaccato per alcuni suoi atteggiamenti e colpi molto duri di cui spesso è protagonista, senza però essere quasi mai sanzionato dagli arbitri. Di seguito le sue parole.
"Se sono cattivo? No, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugno in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco".
