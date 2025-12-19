Milan, Rabiot contro gli arbitri: "Non stanno facendo bene..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset criticando il lavoro degli arbitri nell'ultimo periodo. Nelle scorse giornate soprattutto la Lazio ha avuto diversi episodi arbitrali a sfavore. Di seguito le sue parole.

"Il rosso su Politano? Non ho niente da dire, non c'era. L'arbitro poteva fare meglio, già da tante partite e non solo del Milan non stanno facendo bene. Potevamo fare meglio, non siamo stati in grado di vincerla".

"Può succedere, non è che cade il mondo. I ragazzi sono dispiaciuti, ma dobbiamo concentrarci subito sul campionato. Dobbiamo continuare e crescere, abbiamo giocatori giovani. La stagione è lunga, siamo sereni".