Milan, Rabiot contro gli arbitri: "Non stanno facendo bene..."
19.12.2025 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset criticando il lavoro degli arbitri nell'ultimo periodo. Nelle scorse giornate soprattutto la Lazio ha avuto diversi episodi arbitrali a sfavore. Di seguito le sue parole.
"Il rosso su Politano? Non ho niente da dire, non c'era. L'arbitro poteva fare meglio, già da tante partite e non solo del Milan non stanno facendo bene. Potevamo fare meglio, non siamo stati in grado di vincerla".
"Può succedere, non è che cade il mondo. I ragazzi sono dispiaciuti, ma dobbiamo concentrarci subito sul campionato. Dobbiamo continuare e crescere, abbiamo giocatori giovani. La stagione è lunga, siamo sereni".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.