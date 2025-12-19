Pjanic sui "zero titoli" della Roma: "Nessun trofeo? Vi dico perché"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista a ReteSport e tra i vari temi trattati si è soffermato sul big match di domani tra i bianconeri e i giallorossi. Ha parlato anche del suo addio al club capitolino e del trasferimento alla Vecchia Signora, ma si è interrogato anche sul perché la sua Roma non sia riuscita a vincere nulla. Ecco le sue parole:

“Nel primo anno fu tutto difficile, nuovo progetto americano, Luis Enrique e Sabatini che mi hanno portato. Negli anni successivi la squadra migliorava sempre di più, Walter ogni anno scovava giocatori fantastici, basta vedere che carriere hanno fatto. Tutti si chiedono perché non siamo riusciti a vincere, purtroppo la Juve era invincibile, aveva un gruppo di giocatori straordinari e di uomini ancor più straordinari, che non mollarono nulla, neanche un punto. E’ un peccato perché una Roma così avrebbe meritato dei titoli”.