Lazio, Bonanni: "Cremonese? Per risalire la classifica serve vincere"
19.12.2025 16:00 di Christian Gugliotta
Ospite ai microfoni di Tmw Radio, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato anche di Lazio - Cremonese, specificando come la squadra di Sarri abbia l'obbligo di vincere per ambire alle posizione alte della classifica. Queste le sue parole:
"La Lazio con le mille difficoltà che può avere se non vince con la Cremonese non può ambire a risalire in classifica. I grigiorossi hanno fatto bene finora, ma bisogna puntare ai tre punti".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.