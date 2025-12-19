Calciomercato | Roma su Raspadori: parla Gasperini. E la Lazio...
19.12.2025 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Raspadori può tornare in Italia. È derby di mercato tra Roma e Lazio, entrambe interessate al suo profilo in vista del mercato di gennaio. L'ex Napoli può già lasciare l'Atletico Madrid, dove si era trasferito solo quest'estate.
In conferenza stampa, alla vigilia della gara contro la Juventus, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini si è espresso proprio sulla possibile trattativa, ma senza sbottonarsi troppo. Queste le sue parole.
"Non parlo di mercato. La concentrazione e l'attenzione sono al 19 di dicembre. Ovviamente, è molto bello arrivare a giocare questo tipo di partite a Torino con la Juventus con questa classifica. Per tutto il resto penso ci sia tempo e non è questo il momento, solo per questo motivo".
