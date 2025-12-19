Provedel sfida la Cremonese: "Servirà una Lazio perfetta per vincere"
19.12.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria contro il Parma, la Lazio si prepara ad affrontare la Cremonese di Davide Nicola. All'interno del match program pubblicato dalla società, il portiere biancoceleste Ivan Provedel ha parlato della sfida.
In particolare si è espresso sulle qualità della formazione grigiorossa e su ciò che la squadra di Sarri dovrà mettere in campo per riuscire a vincere. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.
"La Cremonese è una squadra forte e organizzata, sarà una partita difficile, dove i dettagli faranno la differenza. Servirà una Lazio perfetta per vincere".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.