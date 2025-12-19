Cremonese, i convocati di Nicola per la Lazio: un solo assente
19.12.2025 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
In vista della gara contro la Lazio, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati. Assente solo Payero, che è squalificato. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Audero, Silvestri, Nava;
Difensori: Baschirotto, Ceccherini, Terracciano, Folino, Faye;
Centrocampisti: Pezzella, Barbieri, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Vandeputte, Grassi, Bondo, Lordkipanidze;
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria.
