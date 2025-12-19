Lazio, Provedel spiega: "Nazionale? Il mio obiettivo è..."
19.12.2025 19:30 di Andrea Castellano
La Nazionale italiana è sempre il sogno di tutti, soprattutto per chi sta facendo molto bene in stagione. È il caso di Ivan Provedel, attualmente il portiere con più parate di tutta la Serie A.
In azzurro, attualmente, il ct Gattuso ha puntato su altri profili, come Donnarumma, Carnesecchi, Vicario e Meret tra i pali. Difficile pensare all'estremo difensore biancoceleste, che comunque non esclude alcuna possibilità per il futuro.
Di seguito le sue parole in merito: "Aver avuto la possibilità di incontrare a Formello il ct Gattuso quest'estate è stato bello. Il mio obiettivo è pensare solo a fare il massimo con la Lazio, poi tutto quello che arriverà lo prenderò con entusiasmo".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.