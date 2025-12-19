Provedel elogia la storia della Lazio: "Quanti campioni! E in porta..."

La storia della Lazio è piena di grandi portieri. L'ultimo, a livello temporale, è Ivan Provedel, che da quattro anni ormai difende i pali della porta biancoceleste. Era stato Sarri a portarlo nella Capitale, e proprio con lui in panchina quest'anno è tornato ad alti livelli.

All'interno del match program pubblicato dalla società in vista della gara contro la Cremonese, il numero 94 ha parlato proprio di alcuni portieri del passato della Lazio, come Marchegiani e Peruzzi.

Questo è ciò che ha detto: "Ne sono passati tanti di campioni, mi sarebbe piaciuto allenarmi con Marchegiani e Peruzzi. Avrei potuto imparare molto da loro".