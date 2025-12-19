Nigeria, il 10 a Dele-Bashiru: la scelta per la Coppa d'Africa
19.12.2025 19:00 di Andrea Castellano
Si avvicina l'inizio della Coppa d'Africa. Della Lazio sono stati convocati Dele-Bashiru e Dia, rispettivamente con Nigeria e Senegal. Entrambe le loro nazionali sono tra le favorite per la vittoria finale.
Per il centrocampista si tratta del ritorno nella rosa di Chelle dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box dal derby contro la Roma di fine settembre. Rientrato nella lista Serie A dei biancocelesti, per lui sarà l'esordio assoluto nel torneo.
Come riportato da legit.ng, il ct della Nigeria avrebbe anche deciso di consegnarli la maglia numero 10. Sarà lui a indossarla nelle prossime partite, come aveva anche già fatto prima dello stop muscolare.
