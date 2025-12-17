Lazio, Tavares è pronto a partire? La conferma dalla cena di Natale
RASSEGNA STAMPA - Nonostante l'eco delle sirene arabe si stia facendo sempre più insistente, il presente di Nuno Tavares dice ancora Lazio. E adesso, viste le tante assenze, può tornare ad essere protagonista. Anche se per poco.
Il portoghese non è in un buon momento di forma, ma contro la Cremonese il mister può puntare su di lui. In particolare, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, può essere una soluzione per un cambio modulo a partita in corso: la Lazio ha gli uomini contati, verosimilmente il modulo resterà invariato ma per necessità potrà diventare un 4-4-2, con Tavares alto a centrocampo sulla fascia sinistra.
Un ultimo ballo, poi verosimilmente sarà Arabia. Il calciatore ha dato apertura, la Lazio chiede non meno di 15 milioni di euro, soprattutto in vista della percentuale sulla futura rivendita che spetta all'Arsenal.
Tavares ha le valigie pronte, la conferma arriva proprio dalla cena di Natale: come riporta lo stesso quotidiano, il terzino è stato l'unico a non essere presente alla cena di Natale all'Eur di pochi giorni fa. Tavares è stato uno dei pochi a non aver legato con Sarri e quest'ultimo episodio suona più come una prova che come un indizio.