Open Var | Rosso a Zaccagni: il dialogo tra l'arbitro Marchetti e il Var Aureliano - VD

Come di consueto anche questa settimana è arrivato l'appuntamento con Open Var per discutere quanto accaduto nell'ultimo turno di campionato. Tra i vari episodi il rosso rimediato da Zaccagni per il fallo su Estevez è stato molto contestato ma, per Andrea De Marco, la chiamata è giustissima.

"In queste situazioni c'è massima severità nel punire gli interventi come questo che sono gravi falli di gioco. Ci sono tutti i presupposti per il provvedimento disciplinare di cartellino rosso, l'arbitro era piazzato benissimo ed è stato molto bravo a vedere lui il provvedimento di espulsione. I criteri? La velocità perché il giocatore si lancia in netta velocità e la gamba è alta, poi l'incolumità del calciatore. Non lo prende pieno, ma sono interventi che vanno sanzionati e ci sarà massima severità nell'arco di tutto il campionato su situazioni come questa".

Di seguito il dialogo tra l'arbitro Marchetti e il Var Aureliano.

Var Aureliano: “Fa vedere, punto di contatto. Matteo sono Gianluca, il rosso è confermato, molto bravo. Il pallone lo gioca quello del Parma, quindi può andare. Bravissimo".

Abitro Marchetti: “Lo vedo molto alto, se c’è qualcosa lo vado a rivedere”. Dopo la conferma da parte del Var l’arbitro si rivolge quindi a Zaccagni: “Zaccagni me l’hanno confermato, ci sono venti telecamere, mi dispiace per te. Mi dispiace caro, lo sai pure te".

