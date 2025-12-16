Da Immobile a Milinkovic: 'L'amore non mi basta' di Emma è primo in classifica
16.12.2025 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
È così che 13 anni dopo l’uscita de “L’amore non mi basta” Emma si è ritrovata improvvisamente al primo posto della classifica di Spotify, tutto grazie a Tik Tok che fatto diventare la canzone un vero trend social. Tutto è nato dalla tifoseria juventina con dei video dedicati a Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan. A loro hanno poi fatto seguito... <<< EMMA PRIMA IN CLASSIFICA >>>
