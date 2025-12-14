Parma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: super Provedel, Cataldi domina
Dopo l'1-1 casalingo contro il Bologna, la Lazio vince al Tardini contro il Parma. Un risultato fondamentale, sia perché consente alla squadra di Sarri di fare un salto in classifica, sia per il modo in cui è arrivato, con una doppia inferiorità numerica dopo le espulsioni di Zaccagni e Basic. Decisivo il gol di Noslin, ma anche la parata di Provedel. Tra i migliori anche Pellegrini e Cataldi, che infatti conquistato i voti più alti nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi. Vediamo allora come è stata giudicata la prova dei biancocelesti all'indomani della sfida:
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7.5, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25' st Provstgaard 7), Romagnoli 7.5, Pellegrini 7.5, Guendouzi 7, Cataldi 8 (dal 44' st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 6 (dal 25' st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 5 (dal 25' st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 8.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 7, Marusic 6, Patric 6 (dal 25' st Provstgaard 6.5), Romagnoli 6, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44' st Vecino SV), Basic 4, Cancellieri 6 (dal 25' st Dele-Bashiru 6), Castellanos 6 (dal 25' st Noslin 7), Zaccagni 5. All. Sarri 7.
LA REPUBBLICA - Provedel 7.5, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25' st Provstgaard 7), Romagnoli 7, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44' st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 5.5 (dal 25' st Dele-Bashiru 6), Castellanos 5.5 (dal 25' st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 7.5.
CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7, Marusic 7, Patric 6 (dal 25' st Provstgaard 6.5), Romagnoli 7, Pellegrini 7, Guendouzi 6.5, Cataldi 7.5 (dal 44' st Vecino SV), Basic 5, Cancellieri 6 (dal 25' st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 5.5 (dal 25' st Noslin 7.5), Zaccagni 5. All. Sarri 7.
IL MESSAGGERO - Provedel 8, Marusic 7, Patric 6.5 (dal 25' st Provstgaard 6.5), Romagnoli 7.5, Pellegrini 7, Guendouzi 7, Cataldi 7.5 (dal 44' st Vecino SV), Basic 5.5, Cancellieri 6 (dal 25' st Dele-Bashiru 6.5), Castellanos 4.5 (dal 25' st Noslin 8), Zaccagni 5. All. Sarri 8.