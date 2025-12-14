Ciro Ferrara, che elogio alla Lazio: "Questione di appartenenza"
14.12.2025 08:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Ospite nello studio DAZN in occasione della partita tra Parma e Lazio, Ciro Ferrara ha elogiato quanto fatto dalla Lazio, soprattutto dal punto di vista della personalità. Ecco in che modo l'ex calciatore ha valutato la prova dei biancocelesti al Tardini, "segnata" dalla doppia espulsione:
“Forse nel momento più delicato del suo campionato, la Lazio ha tirato fuori l’orgoglio, l’appartenenza, alcuni giocatori di grande personalità a cominciare da Provedel, ma anche Cataldi che ha fatto benissimo in tutta la partita. Queste sono vittorie non importanti, importantissime. Per il gruppo, per il morale della squadra, per il fatto che la Lazio aveva ottenuto una sola vittoria fuori casa e lo fa in un momento di difficoltà”.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.