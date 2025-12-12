Lazio, Loftus-Cheek in biancoceleste? Abbate fa chiarezza

Loftus-Cheek come rinforzo della Lazio per gennaio? Alberto Abbate ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di Radio Laziale

Sarri ha ha fatto il nome di Ruben Loftus-Cheek se dovesse partire Matteo Guendouzi. Il centrocampista inglese è uno dei pupilli del Comandante, che lo ha allenato nella sua esperienza al Chelsea. Oggi di proprietà del Milan potrebbe lasciare i rossoneri nel corso del mercato di gennaio. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto sulla situazione.

"Loftus-Cheek non è un nome nuovo, io credo sia chiaro che Sarri non voglia accontentarsi e puntare in alto. I nomi che ha segnalato sono nomi che oggettivamente la società non può permettersi o comunque fare salti mortali per poterlo prendere. Sarebbe legato ad un'uscita di Guendouzi a centrocampo, e con quella devi coprire sia cartellino che ingaggi".

"È difficile se non impossibile, dato che il mercato sarà quasi sicuramente a saldo zero. È un affare complicato anche se dovesse uscire Guendouzi, faccio fatica a pensare che Lotito possa accontentare Sarri, ma lui lo ha richiesto, e questa è una notizia".