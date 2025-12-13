Parma - Lazio, le formazioni ufficiali: la scelta su Patric
Cuesta e Sarri hanno scelto i ventidue che scenderanno in campo per Parma - Lazio, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A.
13.12.2025 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (4-2-3-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti Valeri; Bernabè, Estevez, Keita; Oristanio, Benedyczak, Pellegrino. All.: Cuesta.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia. All.: Sarri.