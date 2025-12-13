Lazio, Pellegrini ha un tifoso in più: lo scatto della compagna - FT
13.12.2025 19:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Luca Pellegrini è, col resto della squadra, impegnato nella partita tra Lazio e Parma. Ma questa volta con un tifoso in più. Si tratta del figlio Sebastiano, nato solamente qualche giorno fa e già pronto per seguire e sostenere il papà, anche a distanza. Lo conferma lo scatto pubblicato dalla compagna, Jennifer, che mostra il bimbo in primo piano e la televisione sullo sfondo. "Guardando papà", la didascalia che accompagna le immagini.
